«Это единственный шанс»: Лукашенко заявил, что у Зеленского остался один путь примирения с Россией

По словам Александра Лукашенко, у украинского лидера лишь один путь решения сложной ситуации в стране: идти на диалог с властями России. Другого выбора, кроме политического урегулирования, просто нет. Владимиру Зеленскому в какой-то момент придется соглашаться на мирные переговоры, которые он так яростно отрицает, а также пытается выдвигать свои условия.

«Думаю, что самый шанс — будем с ними как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если они им не воспользуются, будет вообще крах», — высказался Лукашенко в беседе с журналистами ТАСС.

По словам президента Белоруссии, желание переговоров есть уже даже у украинских военных, и этот момент также стал понимать Зеленский. Это, как убежден Лукашенко, было заметно по последней пресс-конференции украинского главы.