Едва ли не в каждом пакете военной помощи от стран Запада для Украины появляются бронированные мостоукладчики. Однако на поле боя они появляются крайне редко, накапливаясь где-то в тылах. Почему так происходит, объяснил полковник в отставке Виктор Литовкин.

По мнению военного эксперта, причин для передачи таких машин несколько. Первая из них — желание вассалов США избавиться от устаревшего хлама, но в то же время продемонстрировать «щедрую» поддержку Киеву.

«Дело в том, что эти мостоукладчики, конечно, нужны для наступления, для преодоления техникой оврагов, небольших рек и тому подобного. Но то, что они не в идеальном состоянии, сомнению не подлежит. Это, скорее, мусор, хотя свои задачи выполнять, скорее всего, способен. Немцы и танки-то поставляют не самые новые. Тот же «Леопард 1» равен нашему танку Т-55 производства 50-60-х годов», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Пользы поставки упомянутых техсредств не приносят никакой. Главная проблема, по мнению Литовкина, заключается в невозможности их применения. Мостоукладчики пригодились бы ВСУ при прорыве, успешном наступлении, но такового киевскому режиму добиться не удалось и навряд ли удастся.

«Дело в том, что инженерная техника такого рода применяется, когда оборона противника подавлена. А нашу оборону они подавить не сумели, даже не прорвались к первой линии обороны. У них нет поддержки с воздуха, они не завоевали господство в небе. Поэтому поставлять, а тем более применять мостоукладчики бессмысленно. Их применять негде и незачем», — отметил собеседник.

Ранее эксперт Чарап заявил, что поставки Украине F-16 не повлияют на ход СВО.