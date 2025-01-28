Это не анекдот: МИД Украины назвал нелегитимными результаты выборов в Белоруссии

Министерство иностранных дел Украины выступило на своем официальном сайте с заявлением о непризнании легитимности президентских выборов в Беларуси.

По мнению украинского МИД, выборы президента в Белоруссии «не отвечали требованиям честности, открытости и демократичности». В качестве причин называются политические репрессии и отсутствие выбора для избирателей.

Напомним, Александр Лукашенко одержал победу на своих седьмых выборах президента Белоруссии, о чем стало известно из предварительных данных Центральной избирательной комиссии. За него проголосовало 86,82% белорусского населения, в то время как 3,6% избирателей предпочли голосовать против всех кандидатов. Общая явка на выборах составила 85,7%.

Согласно предварительным данным ЦИК, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич получил 2,02% голосов. Предприниматель Анна Канопацкая заручилась поддержкой 1,86%. Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Сергей Сыранков набрал 3,21%, а председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк получил 1,74%.

Выборы прошли 26 января. После голосования на пресс-конференции Лукашенко заявил, что не намерен искать преемника, и отметил, что будущее руководство страны уже сформировано из существующих кадров. Выборы прошли без участия западных наблюдателей и без открытия участков за границей.

Ранее сообщалось, что МИД Польши назвал результаты выборов президента Белоруссии разочаровывающими.