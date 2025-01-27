МИД Польши разочарован результатами выборов президента Белоруссии
МИД Польши назвал результаты выборов президента Белоруссии разочаровывающими
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Министерство иностранных дел Польши выразило разочарование итогами выборов президента Белоруссии, согласно заявлению внешнеполитического ведомства.
По словам Павла Алексо, главного эксперта проводившего опросы общественного мнения на канале «Первый информационный», текущий президент Александр Лукашенко получил 87,6% голосов избирателей.
В заявлении польского МИД отмечается, что выборы проходили с явными нарушениями демократических процессов. Польская сторона утверждает, что «в соответствии с действиями властей независимые кандидаты не могли участвовать в выборах», а кампания сопровождалась «репрессиями против политических соперников и запугиванием представителей гражданского общества».
Министерство добавило, что такие обстоятельства ставят под сомнение достоверность результатов выборов и не отражают мнения белорусского народа, который ранее проявлял осмысленность в демократических процессах.
В заключение польский МИД призвал власти Беларуси инициировать процесс, который приведет к действительно свободной и демократичной стране без политзаключенных.
Ранее сообщалось, что Лукашенко обещал не отдавать Польше западные территории Белоруссии.