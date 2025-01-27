МИД Польши разочарован результатами выборов президента Белоруссии

По словам Павла Алексо, главного эксперта проводившего опросы общественного мнения на канале «Первый информационный», текущий президент Александр Лукашенко получил 87,6% голосов избирателей.

В заявлении польского МИД отмечается, что выборы проходили с явными нарушениями демократических процессов. Польская сторона утверждает, что «в соответствии с действиями властей независимые кандидаты не могли участвовать в выборах», а кампания сопровождалась «репрессиями против политических соперников и запугиванием представителей гражданского общества».

Министерство добавило, что такие обстоятельства ставят под сомнение достоверность результатов выборов и не отражают мнения белорусского народа, который ранее проявлял осмысленность в демократических процессах.

В заключение польский МИД призвал власти Беларуси инициировать процесс, который приведет к действительно свободной и демократичной стране без политзаключенных.

Ранее сообщалось, что Лукашенко обещал не отдавать Польше западные территории Белоруссии.