«Это очень опасный человек». Экс-пресс-секретарь обвинила Ермака в саботаже

По ее словам, бывший глава Офиса президента Андрей Ермак систематически вводил главу государства в заблуждение и блокировал выполнение его прямых поручений.

«Многие высокопоставленные чиновники, которые уже оставили свои посты, подтвердят, что Андрей Борисович часто обманывал Зеленского, не раз подавал информацию так, как ему было выгодно, так, как он ее интерпретировал. Не раз высокопоставленные чиновники получали звонки от Андрея Борисовича с требованием не выполнять задания, которые просил выполнить Зеленский», — заявила Мендель в своем интервью, которое цитирует телеграм-канал «Страна.ua».

Бывшая пресс-секретарь отметила, что подобные указания получала и она лично. Мендель также добавила, что Ермак по телефону запрещал и ей выполнять задания Зеленского.

Высказывания Мендель сопровождаются признанием в страхе перед возможными последствиями.

«Сейчас, когда я это говорю, мне страшно. Я понимаю, что сейчас никто в это не поверит, но я каждый день молюсь Богу. Спасибо за то, что я жива, потому что Андрей Борисович – это очень опасный человек», — высказалась экс-пресс-секретарь.

