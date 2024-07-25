«Это просто акт отчаяния»: политолог раскритиковал заявление Нетаньяху о создании на Ближнем Востоке аналога НАТО

Во время выступления на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил создать оборонный альянс на Ближнем Востоке по аналогии с НАТО. В беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» политолог Алексей Мухин раскритиковал данное предложение.

Эксперт отметил, что подобные идеи высказывались и ранее, в частности тогда речь шла о США и Саудовской Аравии, как о вероятных первых членах объединения. Однако сейчас создание оборонного альянса с Израилем в составе не представляется возможным.

«Кто войдет в этот аналог НАТО? Никто, потому что ни одна страна на Ближнем Востоке не может иметь дел с Нетаньяху после того, чем стал сектор Газа. Если хоть один политик сядет с ним за один стол, а уж тем более договорится о военном союзе, то сразу станет предателем для двух миллиардов мусульман по всему миру», — пояснил Мухин.

Политолог добавил, что помешать даже теоретическим разговорам об альянсе могут вопросы к действиям Нетаньяху со стороны представителей ООН. Все факторы говорят, что шансы на формирование союза отсутствуют.

«Это по сути акт отчаяния. Нетаньяху видимо расчитывает, что США как большой брат придет и насильно усадит всех остальных за стол с Израилем, и организует местное НАТО. Но это звучит, как безумие», — заключил Мухин.

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