Лидер Украины Владимир Зеленский публично заявил, что допускает возможность ведения мирных переговоров с Владимиром Путиным, хотя ранее такой вариант отвергался. Политолог Дмитрий Журавлев объяснил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» главную причину смены риторики украинского президента.

Все еще продолжает действовать указ Зеленского, который напрямую запрещает вести мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Однако украинский лидер сам допустил возможность проведения такого диалога.

«Все дело в политической ситуации в США. Байден сошел с дистанции и не будет принимать участие в выборах. Если победит Трамп, то он финансировать Украину не станет. Поэтому Зеленский и поменял свою точку зрения», — сказал Журавлев.

Политолог добавил, что мирные переговоры могли бы начаться в Будапеште, столице Венгрии, премьер-министр которой недавно встречался со всеми заинтересованными сторонами.

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