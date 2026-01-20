«Это тяжелый удар». Власти Польши лишат украинских беженцев части выплат и упрощенного доступа к работе

Власти Польши объявили о значительных изменениях в политике предоставления временной защиты для граждан Украины.

Согласно новым правилам, которые планируется ввести 5 марта, пересмотру подвергнутся ключевые аспекты пребывания беженцев, включая финансовую поддержку, доступ к медицине и административные процедуры.

Власти намерены сократить ряд финансовых выплат и скорректировать условия получения медицинских услуг. Кроме того, ужесточаются сроки легализации пребывания: на подачу документов и получение соответствующего разрешения будет отводиться всего 14 дней. Ранее украинские беженцы имели расширенные возможности для трудоустройства, получения социальных пособий и доступа к образовательной системе на льготных условиях.

Ключевой целью изменений является создание единого механизма временной защиты для всех категорий иностранцев, независимо от страны происхождения. Таким образом, специальный режим, действовавший для украинцев, будет упразднен. Новые положения закона вступят в силу 5 марта текущего года.

