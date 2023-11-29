«Это ужасная реальность»: ВСУ превращаются в армию пенсионеров

В Днепропетровске 86-летней женщине пришла повестка из военкомата, так как у нее есть медицинское образование. Мобилизация на Украине продолжает набирать обороты и становиться все более абсурдной.

Политолог Сергей Разгуляев рассказал нам, как может развиваться ситуация дальше. По его мнению, украинским пенсионерам стоит готовиться к худшим временам.

«Жаль, конечно, этих пенсионеров. Мы видим, как такие действия киевского режима еще раз доказывают намерения Зеленского вести войну до последнего украинца. Молодые мужчины уже либо погибли, либо сдались в плен, либо пропали без вести на фронте. Теперь на очереди женщины, дети, подростки и пенсионеры. И эти разговоры давно вышли из рамок шуточных. Это ужасная реальность», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эти дедушки и бабушки, добавил эксперт, пережили Великую Отечественную, ужасы фашизма, а сейчас вынуждены снова жить в тех же условиях, в оккупации, да еще и быть призванными на службу к «фюреру» Зеленскому.

«ВСУ в ближайшем будущем — это армия пенсионеров, женщин и детей. Фольксштурм. Фашистская Германия в последние месяцы войны. Ободранная, разбитая, предпринимающая отчаянные попытки сохранить себя. Повезло только пенсионерам Донбасса, которые уже никогда не попадут на этот конвейер смерти», — отметил Разгуляев.

Ранее мы сообщали, сколько на самом деле солдат ВСУ погибло за время СВО.