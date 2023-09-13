«Это уже традиция»: выяснилось, грозит ли Байдену импичмент

Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти поручил начать расследование возможных коррупционных преступлений в отношении президента США Джо Байдена, сообщил известный американский телеканал. Результаты следствия могут привести к импичменту нынешнего главы государства.

Директор Агентства нестандартных политических ситуаций Марат Хамидуллин рассказал, грозит ли Джо Байдену импичмент, и с чем связаны новости о преступлениях семьи президента США.

«Кейсы с импичментом — это уже традиция в Соединенных Штатах перед президентскими выборами. Например, в 2019 году представитель демократов Нэнси Пелоси инициировала импичмент в отношении Дональда Трампа», — пояснил Хамидуллин в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, сегодняшние новости об импичменте — это ответный ход со стороны республиканцев. Он считает, что отставка Байдена маловероятна.

«Это больше информационный шум, который те или иные кандидаты будут раскручивать перед избирателями. Ведь для проведения такой процедуры нужно минимум две трети голосов сенаторов, а демократы не сдадут своего президента», — отметил собеседник.

Хамидуллин обратил внимание на то, что у Байдена нет рычагов, чтобы остановить расследование против себя. Но он может приостановить его, пока он находится на посту главы государства.

«Анонс республиканца Маккарти может так и остаться анонсом. Пока не было голосования по вопросу передачи дела на рассмотрение юридическому комитету палаты представителей. И не факт, что инициативу поддержат», — заключил политический эксперт.

Ранее мы раскрыли другие подробности расследования по процедуре импичмента Байдена.