«Это война Байдена!»: Трамп бросил вызов и пообещал «вытащить» США из украинского кризиса

США выйдут из украинского конфликта, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Он считает, что эта война разгорелась из-за его предшественника Джо Байдена. Действующий же президент США хочет как можно скорее завершить конфликт.

США выйдут из украинского конфликта, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Он считает, что эта война разгорелась из-за его предшественника Джо Байдена. Действующий же президент США хочет как можно скорее завершить конфликт.

В интервью представителям СМИ он сказал, что его цель — «вытащить США из него».

Для этого, подчеркнул американский лидер, его администрация «работает очень тяжело, чтобы вытащить нас».

Ранее Трамп объяснил свое пребывание на крыше Белого дома поиском места для размещения ракет.