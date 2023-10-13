«Это засекреченная информация»: политолог раскрыл, сколько людей удастся спасти в Москве во время ядерной атаки

Все чаще в Сети обсуждают возможные ядерные конфликты на фоне острой политической обстановки между многими странами. Но что делать, если ядерный удар и правда случится? Можно ли пережить атаку в бомбоубежище?

Политолог Алексей Ванифатов рассказал, каковы шансы выжить в такой ситуации.

«В случае ядерной войны спастись в бомбоубежище крайне сложно. Однако есть места, в которых шанс выжить при атаке ядерными ракетами будет значительно выше. В первую очередь, это московское метро», — пояснил Ванифатов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, метро изначально строилось с расчетом на две основные функции: транспорт и укрытие на случай войны.

«Мы не знаем, сколько людей может вместить метро в случае атаки — это засекреченная информация. Но эксперты оценивают это число в 1,5 млн человек. Большинство из них уже будут в метро на момент атаки, поэтому для остальных места будет не так много», — подчеркнул собеседник.

Политолог отметил, что в метро можно будет попасть в течение 10-15 минут после объявления тревоги. После этого закроются гермозатворы, и больше никто не сможет войти.

«Практически стопроцентные шансы на выживание имеют те, кто будет находиться на станциях глубокого заложения. Но в то же время все будет зависеть от мощности ядерного удара. Некоторые заряды расплющат все взрывной волной до глубины в 30 метров», — рассказал Ванифатов.

Спустя 3 дня после атаки выживших эвакуируют в незараженные радиацией места. По мнению собеседника, наиболее безопасной территорией станет Сибирь.

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