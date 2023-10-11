«Человечество сидит на пороховой бочке»: политолог оценил вероятность масштабного ядерного конфликта

С напряжением в международных отношениях, обострением конфликтов между странами и боевыми действиями в разных точках планеты появляется все больше разговоров о том, что человечество никогда не было так близко к ядерной войне. Насколько она вероятна и какими последствиями грозит?

Политолог Вадим Сипров рассказал, возможен ли конфликт с применением ядерного оружия, и насколько масштабным он может быть.

Отношения налаживаются?

По словам политолога, международная напряженность связана с внешней политикой США.

«В силу ряда причин, прежде всего экономических, Штаты больше не могут управлять по-старому. Большинство стран не хочет играть по придуманным в Вашингтоне правилам», — поделился своим мнением Сипров в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, сегодняшнюю ситуацию в глобальной политике можно назвать революционной. Но главный риск этого кризиса — мировая ядерная война, которая возможна только между США и Россией.

«Арсеналы других стран намного меньше, чем российские и американские, мощность боеголовок невелика, а радиус применения ограничен. То есть, локальная ядерная война возможна, но ее последствия не приведут к мировой катастрофе», — пояснил собеседник.

Политолог считает, что несмотря на нетипичное обострение международной обстановки, отношения между большинством государств «ядерного клуба» налаживаются.

«Они ведут себя ответственно, число конфликтов снизилось. Китай, Индия и КНДР активно вовлекаются в международные форматы, такие как БРИКС. Руководители этих стран демонстрируют желание решать проблемы мирно», — подчеркнул Сипров.

Эксперт добавил, что даже Иран восстановил отношения с Саудовской Аравией, пускай и работает над ядерным оружием. Но пик кризиса еще не пройден.

Точка невозврата

Несмотря на то, что эксперт отмечает тренд на ответственность, он не исключает возможность применения ядерного оружия.

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«Как я уже сказал, главный источник ядерной опасности — это США. Есть две группы причин, по которым это так. Во-первых, американская ядерная доктрина еще с 40-х годов прошлого века — наступательная. Она предполагает нанесение первого ядерного удара», — объяснил политолог.

По словам эксперта, существуют планы ядерных атак по территории России: их цель — парализовать управление и нанести максимальный урон.

«Параллельно разрабатывались крайне опасные концепции ограниченной атомной войны, вывода ядерного оружия в космос, нанесения точечных превентивных ударов по территории России», — отметил Сипров.

Вторая причина опасаться ядерной атаки, по словам эксперта, кроется в технических тонкостях. Он считает, что носители ядерных боеголовок устарели и могут подвергнуть риску многие непричастные к конфликту страны.

«Большая часть стратегических бомбардировщиков, межконтинентальных баллистических ракет и подводных лодок введены в строй в 60-е — 80-е годы. Заменить их нечем. Риски при эксплуатации старой техники возрастают», — поделился оценкой собеседник.

Сипров добавил, что любая аварийная ситуация может стать точкой невозврата.

«Человечество в самом буквальном смысле сидит на пороховой бочке», — заключил Сипров.

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