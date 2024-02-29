Этот день войдет в историю: чем послание Путина в 2024 году оказалось уникальным

Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Его обращение стало рекордным по длительности, которая составила 2 часа и 6 минут.

Впрочем, уникальным оказался не только хронометраж. По содержанию это послание тоже заметно отличались от предыдущих. Таким мнением с нами поделился политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Во-первых, привычный формат обращения главы государства к Федеральному собранию был в корне переработан. Владимир Владимирович предъявил стране план социально-экономического развития на предстоящие шесть лет. В начале своего выступления он отметил, что система безопасности страны достроена, и сейчас самое время сосредоточиться на улучшении жизни граждан. Вот, пожалуй, ключевой смысл послания — будем двигаться в сторону повышения уровня жизни россиян», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Основные положения этого плана, добавил эксперт, взаимосвязаны — с одной стороны, они гармонично дополнят национальные проекты, которые уже выполнены или выполняются. С другой стороны, в нем отражены и провозглашенные ранее национальные цели. Отработана тема повышения социальной справедливости, тема отхода от плоской шкалы налогообложения. То есть, объяснил политолог, бедные будут платить меньше налогов, а богатые, соответственно, больше.

«Заявлено очень много мер поддержки семьи, материнства и детства, развития образования, науки. Конечно, речь идет об огромных масштабах строительства и развития инфраструктуры. Важное место отведено развитию обрабатывающей промышленности, ее высокотехнологичного сегмента, сделана ставка на собственное производство и на полные циклы выпуска товаров в России. Собственно, это и есть тот самый технологический суверенитет, о котором говорится уже около года», — отметил Сипров.

Наш собеседник считает, что в каком-то смысле Россия переходит к плановому методу хозяйствования. Это оправдано как текущей ситуацией в мире, так и устремлениями народа.

«Это послание будет судьбоносным и войдет в историю. По крайней мере, потому, что страна окончательно отвернулась от либеральной модели управления. Отсюда и решение изменить кадровую политику в государственном управлении: на мероприятие были приглашены участники СВО, и Путин сказал, что потенциал этих людей в управлении необходимо задействовать уже сейчас», — заключил эксперт.

Ранее выяснилось, что связывает новые законы, подписанные Путиным.