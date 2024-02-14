«Расширяет права»: выяснилось, что связывает новые законы, подписанные Путиным
Фото: [Официальный сайт президента РФ]
14 февраля президент России Владимир Путин подписал ряд важных законов, затрагивающих многие сферы общества. Их суть нам разъяснил Вадим Сипров — политолог и гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента».
Все ради правильного общества
«Законы, которые подписал глава государства, посвящены разным отраслям права, но их объединяет общая тенденция — укрепление позиций государства буквально во всех сферах общественной жизни», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Первое место по значимости, считает он, занимает закон, наделяющий ФАС правом изымать и принудительно продавать акции энергетических компаний, которые незаконно совмещают монопольные и конкурентные виды деятельности. Этот закон дает возможность государству восстановить контроль над сферой энергетики.
«Важны и поправки в УК, которые расширяют возможность правоприменения конфискации имущества. Чиновники, государственные деятели, деятели культуры за свои антигосударственные поступки могут лишиться и государственных наград, и почетных званий, и теперь имущества. Это очень серьезная мера, способствующая формированию ценностного контура, без которого невозможно существование сильного государства», — отметил Сипров.
Если человек зарабатывает деньги в России и с их помощью занимается вредительством, включая антигосударственную пропаганду, это как минимум несправедливо, уверен эксперт.
Все ради правильного общества
«Законы, которые подписал глава государства, посвящены разным отраслям права, но их объединяет общая тенденция — укрепление позиций государства буквально во всех сферах общественной жизни», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Первое место по значимости, считает он, занимает закон, наделяющий ФАС правом изымать и принудительно продавать акции энергетических компаний, которые незаконно совмещают монопольные и конкурентные виды деятельности. Этот закон дает возможность государству восстановить контроль над сферой энергетики.
Фото: [unsplash.com]
«Важны и поправки в УК, которые расширяют возможность правоприменения конфискации имущества. Чиновники, государственные деятели, деятели культуры за свои антигосударственные поступки могут лишиться и государственных наград, и почетных званий, и теперь имущества. Это очень серьезная мера, способствующая формированию ценностного контура, без которого невозможно существование сильного государства», — отметил Сипров.
Если человек зарабатывает деньги в России и с их помощью занимается вредительством, включая антигосударственную пропаганду, это как минимум несправедливо, уверен эксперт.
Жилье будет, а «наливаек» — нет
Закон о защите от увольнения родителей, которые воспитывают детей в одиночку, заявил политолог, это другой аспект трансформации общества. Законодательство становится более справедливым, начинает защищать наемных работников и семьи.
Еще одно новшество касается преимущественного права для малоимущих жителей ветхих домов получать временное жилье по договору соцнайма. С одной стороны, это локальная проблема сравнительно небольшой группы жителей ветхого жилья, но с другой, добавил наш собеседник, власть реализовала принцип справедливости, а запрос на нее является очень важным и ключевым по своей значимости.
«Так называемый закон о «наливайках» расширяет права глав субъектов РФ по закрытию рассадников пьянства и бескультурья. Всем надоело, что у них во дворах собираются асоциальные персонажи. Теперь наши дворы будут чище, а дети и взрослые будут реже видеть пьяные лица. Естественно, снизится и криминогенная опасность, источником которой являются подобные заведения», — заключил политолог.
Ранее выяснилось, кто из американских журналистов лучше раскрыл личность Путина.