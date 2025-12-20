«Этот процесс неизбежен». Киевский депутат заявил о растущем влиянии Москвы на политику Украины

Заявление российского лидера относительно украинских выборов было расценено в Киеве как демонстрация усиливающихся политических амбиций Москвы. Такую оценку в своем телеграм-канале представил народный депутат Артем Дмитрук.

«Это влияние растет системно и будет расти дальше. Россия недвусмысленно дает понять, что в ближайшей перспективе она будет иметь существенное влияние как на возможные избирательные процессы, так и на формирование временного правительства на Украине», — утверждает парламентарий.

По его мнению, данная тенденция является объективной реальностью, с которой украинским властям рано или поздно придется иметь дело.

Ранее сообщалось о том, что Навроцкий решил убрать переговорный стол перед встречей с Зеленским.