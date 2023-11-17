EUobserver: Германия и Франция в действительности не хотят вступления Украины в ЕС

Большинство европейских стран лишь на словах желают вступления Украины в Евросоюз, пишет издание EUobserver со ссылкой на европейского дипломата.

«Безусловно, Австрия будет препятствовать, но она будет прятаться за Венгрией… Несмотря на новую риторику, Франция в реальности не хочет Украину в ЕС, а Германия ведет циничную игру», – приводит издание слова дипломата.

По его словам, Берлин под предлогом расширения союза хочет продвинуть новые законодательные нормы ЕС, но в реальное присоединение Украины к организации в Германии не верят.

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан открыто заявил, что Украина никоим образом не готова к вступлению в Евросоюз, а Польша выдвигает свои условия для признания украинской заявки.