Euractiv: Евросоюз ищет альтернативу Starlink для Украины

Евросоюз рассматривает возможность финансирования доступа украинских вооруженных сил к спутниковой связи, предоставляемой европейскими компаниями. Это происходит на фоне опасений, связанных с возможным прекращением работы системы Starlink на Украине, сообщило издание Euractiv, ссылаясь на проект «Белой книги» Еврокомиссии, посвященный будущему европейской обороны.

Несмотря на разногласия с политикой киевских властей, Илон Маск 9 марта заверил, что терминалы Starlink не будут отключены на Украине.

В документе подчеркивается, что речь идет о сервисах, которые могут быть предоставлены коммерческими компаниями из стран ЕС.

Euractiv отмечает, что правительства и институты Евросоюза обратились к четырем европейским компаниям, занимающимся спутниковой связью, с целью изучения альтернативных вариантов Starlink для Украины.

Кроме того, в документе, на который ссылается издание, указано, что Украина должна быть интегрирована в космическую программу ЕС. Также ЕС планирует сотрудничать с Украиной в сфере защиты космических объектов от киберугроз.

Ранее сообщалось, что МИД расширил перечень представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ.