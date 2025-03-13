Россия увеличила список представителей ЕС, которым нельзя посещать страну

Россия увеличила стоп-лист, ответив подобным образом на 16-й пакет санкций ЕС. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на российский МИД.

Из заявления следует, что в ответ на недружественные инициативы Россия значительно увеличивает перечень представителей европейских институтов и стран — членов ЕС, которым теперь нельзя появляться на территории РФ.

В частности, список пополнили представители силовик структур, государственных и коммерческих организаций стран Евросоюза и их граждан, которые несут ответственность за оказание Украине помощи военного характера. Также в перечень попали те, кто пытается подорвать территориальную целостность РФ, а еще хочет добиться блокады движения отечественных судов и грузов по Балтийскому морю.

Кроме того, под ограничения попали чиновники, причастные к преследование должностных лиц России за «незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий», а также лица, которые создают «трибунал» против руководителей нашей страны.

Не получится оказаться в РФ и тем, кто продвигает идею конфискации российских государственных активов или использование полученной от них прибыли в интересах Киева. Еще в перечень вошли ответственные за введение санкций в отношении России и пытающиеся каким-либо образом подорвать ее взаимоотношения с другими странами.

Оказались под мерами воздействия гражданские активисты и ученые, которые были замечены в русофобской риторике, а еще депутаты стран Европейского союза и Европарламента, отдававшие голоса за антироссийские резолюции и законопроекты. Попали в стоп-лист и отдельные представители структур Совета Европы, замеченные в антироссийской активности.

Ранее стало известно, что у первого секретаря представительства Евросоюза в Москве украли сумку.