Французский президент Эммануэль Макрон начал поговаривать в своем окружении о возможной отставке из-за того, что на выборах в Европарламент победит правое «Национальное объединение». Об этом сообщила радиостанция Europe 1.

По данным журналистов, французский лидер уже завел разговор со своим окружением о том, что он может покинуть свой пост досрочно.

«Отставка президента не является табу. Нужно рассматривать все варианты», - заявил источник, близкий к президенту.

О варианте с оставлением должности Макрон уже говорил в последние недели. Он также может пойти на то, чтобы согласиться совместно управлять страной с представителями «Национального объединения», если официальные итоги парламентских выборов укажут на их победу. Предварительное голосование показало, что такой исход вполне вероятен, и данная политическая сила одержит верх над коалицией Макрона.

Ранее политолог Еловский указал на то, что французский президент не только довел собственную страну до кризиса, но и фактически похоронил свою партию.