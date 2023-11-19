Эвакуированная из сектора Газа россиянка поблагодарила Путина и МЧС

Как отметила женщина, российские спасатели проводить операцию по эвакуации с максимально профессиональным подходом. Наталья также отметила вклад сотрудников Министерства иностранных дел РФ в эвакуационных вопросах граждан. Ее слова приводят РИА Новости.

«МЧС России, я думаю, самое лучшее МЧС. Я и моя семья, которая вот вышла, благодарны нашему президенту России и народу нашему за то, что не бросил нас там», – сказала Наталья.

Россиянка также рассказала о своем пути до контрольно-пропускного пункта «Рафах», расположеннего на границе сектора Газа и Египта. По словам Натальи, люди, пытавшиеся покинуть анклав, ехали до КПП три дня. Она подчеркнула, что добираться до «Рафаха» было страшно, потому что приходилось проходит через танки.

Самолет МЧС России, на борту которого находились эвакуированные из сектора Газа россияне, прилетел в аэропорт «Домодедово» в ночь на 19 ноября. Как сообщает МЧС, за неделю из сектора Газа в РФ были эвакуированы 408 граждан. По данным ведомства, границу «Рафах» пересекли более 550 россиян, 230 из которых – дети.

На Ближнем Востоке продолжается конфликт Израиля и палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит наземную операцию на территории анклава, в результате которой сообщается о ликвидации боевиков и их баз.

Египет открыл КПП «Рафах» 1 ноября. Через пункт пропуска в первую очередь проходят раненные жители, дети, женщины и иностранцы.