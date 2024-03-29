Украинская сторона уже к летнему сезону может проиграть конфликт с РФ, выразил мнение обозреватель Роберт Фокс в своем материале для издания Evening Standard .

В своей статье он указал на то, что у коллективного Запада растет понимание того факта, что украинская сторона проигрывает РФ в боевых действиях на земле. Он подчеркнул, что российская огневая мощь превышает вражескую в 5 раз, и уже к лету Киев может столкнуться со своим поражением.

Автор заявил, что российская сторона «поливает огнем» фронт при помощи артиллерии, ракет и БПЛА. В то же время, украинская армия уже истощена, добавил он.

По словам обозревателя, Североатлантическому альянсу и Евросоюзу нужно как можно быстрее утвердить общую стратегию для того, чтобы предотвратить катастрофические последствия для Украины.