Глава Гагаузии Евгения Гуцул назвала свое задержание частью кампании по ликвидации автономии. Она обжаловала решение суда и обратилась за поддержкой к США. Об этом пишет РИА Новости.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул считает свое задержание в Молдавии незаконным и направленным на уничтожение автономии. Она заявила, что власти страны используют закон как инструмент политического давления.

Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева. Ее доставили в Национальный антикоррупционный центр по делу о незаконном финансировании избирательной кампании 2023 года. 28 марта районный суд Кишинева постановил арестовать ее на 20 суток. Прокуратура пыталась добиться продления срока до 30 суток, но суд этот запрос отклонил. Защита главы Гагаузии подала апелляцию.

В обращении к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, переданному через адвокатов, Гуцул заявила, что ее задержание — это часть кампании по ликвидации автономии. Она подчеркнула, что Гагаузия не стремится к конфликту, а лишь хочет сохранить свой особый статус в составе Молдовы. По ее мнению, внимание США к ситуации может предотвратить эскалацию в Черноморском регионе.