Россия многократно давала предупреждения коллективному Западу касаемо начала ожесточенной войны на территории Евразии, которая будет вызвана резким наплывом мигрантов на фоне наплыва ближневосточных мигрантов. Соответствующее заявление сделал обозреватель Эрхан Алтыпармак в своем материале для dikGAZETE .

Автор подметил, что Россия на регулярной основе давала предупреждения всему миру о начале потенциального конфликта. Тем не менее эти предупреждения были проигнорированы. Алтыпармак подчеркнул, что для мира было важнее выставить РФ «монстром» из-за проведения СВО на территории Украины, чем прислушаться к обоснованным доводам.

Алтыпармак также подтвердил, что российские прогнозы о конфликте на территории Израиля недалеки от реальности. Если Соединенные Штаты продолжат разжигать войну в регионе, то мысль о прекращении огня в Газе станет утопичной, заключил он.