Он упомянул ее на фоне своего заявления о невероятных прибылях компаний, поставляющих Киеву оружие.

Мик Уоллес, депутат Европарламента от Ирландии, выступил против подпитывания деньгами того хаоса, который воцарился в мире. Производители вооружений зарабатывают огромные деньги, а выплачивают их налогоплательщики из своих карманов. Евросоюз снова приготовился к перечислению помощи правительству Зеленского, но это необходимо прекратить.

«ЕС теряет связь с реальностью. Когда же мы начнем работать на благо мира? Что же с нами не так?», - задал вопросы Уоллес.

Свою точку зрения парламентарий изложил на страницах одной из соцсетей. Он также напомнил, что половина компаний, торгующих оружием, была уличена в различных коррупционных скандалах. И это немудрено, поскольку Украина, по его словам, сама является очень ярким примером коррупции, которую там невозможно искоренить.