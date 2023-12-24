В своем посте она отметила, что прошло всего 2 года с начала конфликта на территории Украины, а Киев уже успел столкнуться с всегда неизбежным предательством со стороны западного мира. Дейли указала, что сейчас, когда уже тысячи украинцев успели погибнуть на фронте, коллективный Запад вынуждает Украину согласиться на заключение мира с худшими условиями, чем те, что были в прошлом году, когда НАТО призывали Киев продолжать боевые действия.

«В могиле славы не найти», — заключила европолитик.