Еврокомиссия намекнула Украине не ждать привилегий при переговорах о вступлении в ЕС

Еврокомиссия опубликовала свой отчет по поводу прогресса кандидатов на вступление. Она дала рекомендацию «начать переговоры о принятии Украины и Молдавии». При этом весь ход таких переговоров будет зависеть от неких «технических оговорок». По версии газеты Politico, это ведет к далеко идущим последствиям. В распоряжении журналистов также есть распоряжение министра иностранных дел ФРГ, в котором говорится, что ни одна из заявок не будет рассматриваться в ускоренном режиме.

Таким образом, за техническими оговорками Еврокомиссии скрывается даже не намек, а указание, что ни Украине, ни Молдавии не будет делаться никаких поблажек при рассмотрении их возможного членства в ЕС. Теперь то, о чем говорилось политиками разных стран в кулуарах, внесено в общий для всех документ.