Еврокомиссия не готова осудить полную блокаду Израилем сектора Газа

Еврокомиссия не может осуждать полную блокаду Израилем сектора Газа и лишь призывает Тель-Авив «соблюдать международное право», заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Эрик Мамер.

Итальянский журналист напомнил ему, что год назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен квалифицировала удары России по украинской инфраструктуре как «военные преступления». Он поинтересовался, не является ли военным преступлением решение лишить воды, электричества и топлива гражданское население сектора Газа.

Мамер отделался замечанием, что заявление фон дер Ляйен было сделано «в очень специфическом контексте».

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и наносит удары по гражданским объектам, мотивируя это тем, что там могут находиться члены движения ХАМАС.