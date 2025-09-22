Еврокомиссия предложила санкции против 18 российских компаний

Среди этих компаний — золотодобытчик «Полюс», юридическая фирма Maxima Legal, НПО Лавочкина и завод «Красмаш». Санкции предполагают запрет на выдачу виз и заморозку активов. Кроме того, страны Европейского союза (ЕС) хотят ограничить выдачу виз гражданам РФ.

Предложения по 19-му пакету антироссийских санкций глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 19 сентября. Этот пакет включает запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС с января 2027 года, а также меры в отношении криптовалют и банков.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз высмеял главу Еврокомиссии после заявления о санкциях против РФ. По его словам, никакие предложенные от Европы ограничения давно не работают.