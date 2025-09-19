Еврокомиссия предложла ввести санкции против российской платежной системы «Мир» в новом пакете ограничений

Новые ограничения направлены против российских схем обхода санкций в третьих странах. Официальное утверждение 19-го пакета санкций ожидается сегодня, 19 сентября 2025 года.

Введение ограничений против платежной системы «Мир» может создать дополнительные сложности для российских граждан при осуществлении международных расчетов и поездках за границу. На текущий момент карты «Мир» продолжают работать на территории России и некоторых дружественных стран, однако их принятие в Европе уже было ограничено предыдущими санкционными пакетами.

Ранее западные страны уже вводили аналогичные ограничения против других российских финансовых институтов и систем.

Ранее замминистра финансов РФ предрек доллару судьбу «розжига для печки» и назвал золото альтернативой.