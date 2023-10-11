Еврокомиссия предупредила Маска об ответственности за «фейки» о конфликте в Израиле

Отмечается, что ЕК пообещала ввести санкции в отношении Маска. Соответствующее письмо на имя предпринимателя, а точнее – его копию, накануне получило агентство. К Маску обращается еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

«После террористических атак, проведенных ХАМАС против Израиля, у нас есть указания, согласно которым ваша платформа используется для распространения нелегального контента и дезинформации внутри ЕС», – говорится в документе.

В августе 2023 года в Европейском союзе начал действовать так называемый Акт цифровых услугах, подразумевающий обязанность операторов социальных сетей удалять ложную информацию на своих ресурсах. Если данный акт будет нарушен, оператор получит крупный штраф.

Ранее комментируя обострение конфликта между Палестиной и Израилем, Маск заявил, что в Европе на фоне этого может возникнуть гражданская война.

7 октября боевики ХАМАС атаковали территорию Израиля, выпустив около 5 тысяч ракет. Кроме того, в результате захода боевиков в страну, погибло более 800 израильтян и гостей государства. Также в заложники были захвачены по меньшей мере 130 человек.