Еврокомиссия продлила запрет на импорт украинского зерна
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Европейская комиссия продлила запрет на импорт зерна из Украины в пять государств Восточной Европы. Такое заявление ведомство распространило в понедельник, 5 июня.
Отмечается, что транзит через территории этих государств разрешен. Речь идет о Польше, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.
«Чтобы предотвратить спекулятивное поведение, данное решение вступает в силу с момента публикации и будет действовать до 15 сентября», – говорится в документе.
Такое решение связано с серьезным затовариванием рынков соседних с Украиной стран украинским зерном. Это ставит под угрозу местное производство.
Специалисты ЕК отмечают, что рыночная ситуация с поставками украинского зерна должны произойти к осени. Проблема должна решиться посредством участия государств, на рынок которых ранее было запрещено ввозить зерно из Украины.
Ранее фермеры Польши и Молдавии устраивали массовые акции протеста против поставки украинского зерна в страны. Украинские зерновые значительно влияли на местный рынок и могли довести аграриев до банкротства.
В некоторые страны ЕС также введен запрет на импорт мяса, яиц, овощей и фруктов из Украины.