Еврокомиссия продлила запрет на импорт украинского зерна

Европейская комиссия продлила запрет на импорт зерна из Украины в пять государств Восточной Европы. Такое заявление ведомство распространило в понедельник, 5 июня.

Отмечается, что транзит через территории этих государств разрешен. Речь идет о Польше, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

«Чтобы предотвратить спекулятивное поведение, данное решение вступает в силу с момента публикации и будет действовать до 15 сентября», – говорится в документе.

Такое решение связано с серьезным затовариванием рынков соседних с Украиной стран украинским зерном. Это ставит под угрозу местное производство.

Специалисты ЕК отмечают, что рыночная ситуация с поставками украинского зерна должны произойти к осени. Проблема должна решиться посредством участия государств, на рынок которых ранее было запрещено ввозить зерно из Украины.

Ранее фермеры Польши и Молдавии устраивали массовые акции протеста против поставки украинского зерна в страны. Украинские зерновые значительно влияли на местный рынок и могли довести аграриев до банкротства.

В некоторые страны ЕС также введен запрет на импорт мяса, яиц, овощей и фруктов из Украины.