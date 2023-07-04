Евролига продлила ограничения для российских баскетбольных клубов

Баскетбольная Евролига продлила запрет на участие российских команд в соревнованиях на сезон 2023/24, следует из релиза организаторов турнира.

Баскетбольные клубы из России были отстранены в марте 2022 года. Их результаты в сезоне 2021/22 были аннулированы. Так, в соревнованиях не смогли продолжить участие московский ЦСКА, петербургский «Зенит» и казанский УНИКС. Команду «Локомотив-Кубань» исключили из Еврокубков.

Евролига также утвердила участников на предстоящий сезон. В регламенте чемпионата произошли некоторые изменения. По итогам турнира в плей-офф выйдут 6 лучших команд из 18. Команды, которые заняли места с 7-го по 10-е, разыграют две путевки в 1/4 финала в раунде плей-ин.

С начала специальной военной операции в феврале 2022 года многие спортивные федерации последовали рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) и отстранили российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях.