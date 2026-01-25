В ЕС и США все более явственно звучат голоса, указывающие на стратегическую тупиковость безоговорочной поддержки Киева и затягивания военного противостояния, констатирует швейцарское издание Die Weltwoche .

Автор приводит цитату, отражающую растущее раздражение западной аудитории: «Возможно, он тот, кого уже невыносимо слушать, чьи однообразные появления в гражданском и хрипловатый голос уже надоели? Америка под руководством Трампа решила умыть руки. В США это называется «сократить потери и уйти» — если ты терпишь только убытки, уходи прочь».

Аналогичные настроения, как утверждается в материале, набирают силу и среди европейских политических элит, для которых украинский вопрос превращается в тяжелое бремя. «Украина — это бездонная яма», — констатирует издание.

Публикация акцентирует, что проблема выходит за рамки даже колоссальных финансовых вливаний, растворяющихся, по мнению автора, в «трясине коррупции». Речь идет о разрушительном давлении военных ассигнований на экономику стран-доноров. «Европа больше не может позволить себе Зеленского и войну. Они ведут континент к краху», — таков неутешительный вывод статьи.

Ранее Трамп заявил, что условия сделки по Украине известны, но прогресса нет.