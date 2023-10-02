Европа может прекратить оказание помощи Украине вслед за Соединенными Штатами

Очень многие страны берут пример с США, и пример Америки может стать заразительным для них.

Журналист CNN Фредерик Плейтген предположил, что после того, как американское правительство перестало выделять финансовую помощь Киеву, точно такие же поступки могут воспоследовать со стороны целого ряда европейских государств.

«Многие страны делают это, потому что США делают это. Если США прекратят помогать, это определенно может демотивировать другие страны», - напомнил он.

По мнению Плейтгена, это может стать настоящей катастрофой для украинцев. Даже временное прекращение помощи с американской стороны стало чувствительным ударом. По мнению журналиста, ни один союзник Украины не сможет ей возместить утерянную поддержку со стороны США.