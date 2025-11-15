«Европа уже не то место». Трамп заявил о кардинальном изменении Европы из-за миграции
Трамп признался, что его печалят перемены в Европе из-за мигрантов
Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с британским телеканалом GB News высказал обеспокоенность по поводу масштабных демографических сдвигов в странах Европейского союза.
По его мнению, именно неконтролируемые миграционные потоки стали ключевым фактором, приводящим к фундаментальной трансформации европейского общества.
«Грустно видеть, что происходит с Европой из-за иммиграции. Европа уже не то место. Я не говорю, что каждое место, но почти каждое место, или пара мест», — сказал политик.
Пока общественности доступен лишь фрагмент этого интервью, однако даже эти высказывания уже вызвали оживленную дискуссию в медиапространстве.
