Европа в панике пытается влезть в переговорный процесс по Украине, который уже идет без нее. Судьбу континента сейчас обсуждают Москва и Вашингтон, а Берлин с Парижем остались за дверью с табличкой «свои не входить». Немецкий министр иностранных дел Йоханн Вадефуль не выдержал роли статиста и на встрече с французским коллегой потребовал допустить ЕС к столу переговоров.

По словам Вадефуля, обсуждать безопасность Европы без участия самих европейцев — безумие, сравнимое с попыткой починить ядерный реактор по инструкции от микроволновки. Он напирает на то, что вопросы членства Украины в Евросоюзе и гарантии безопасности просто невозможно решить без подписи Брюсселя. Но звучит это скорее как мольба человека, который понял, что его забыли пригласить на банкет в главном зале.

Макроэкономист Артем Логинов в беседе с Pravda.Ru объяснил эту истерику просто: европейцы боятся остаться счетоводами в чужой игре. Пока Россия и США делят геополитические пироги, ЕС рискует превратиться в статиста, который будет только оплачивать счета и фиксировать итоги, не имея права голоса. Это как сосед, врывающийся в чужую квартиру при дележе наследства с криком «Я тоже здесь живу!», хотя его никто не звал.

По его словам, ирония ситуации в том, что, пока Вашингтон и Москва вели реальные переговоры, европейцы самоустранились, полагая, что их интересы учтут автоматически. Теперь они пытаются запрыгнуть в уходящий поезд, но состав уже набирает скорость. Европа хочет вернуться за стол, где раскладывают карты, но вопрос: осталось ли для нее там свободное место?

