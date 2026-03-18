Москва фиксирует открытую подготовку Евросоюза к военному конфликту с Россией. Об этом в среду на 1131-м заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене Юлия Жданова.

Как пишет РИА Новости со слов дипломата, европейские политики, которых она назвала «трезвомыслящими с берегов Дуная», уже не скрывают намерений Брюсселя. Жданова констатировала, что Евросоюз не только перешел на рельсы военной экономики, но и планирует наращивать помощь Киеву, увеличивая поставки денежных средств, вооружений и личного состава для продолжения боевых действий.

В качестве подтверждения своих слов представитель РФ привела проект неофициального документа, инициированного главой евродипломатии Каей Каллас. Документ предполагает расширение полномочий Европейского инвестиционного банка для финансирования проектов двойного назначения, что, по сути, означает наращивание военно-промышленных мощностей непосредственно на украинской территории.

Жданова также обратила внимание на действия Великобритании, которая уже развернула на Украине четыре цеха по ремонту военной техники, управляемых британскими компаниями с привлечением инженеров из Соединенного Королевства. Лондон, по ее информации, намерен открыть и пятое подобное предприятие. Дипломат резюмировала, что все эти объекты неизбежно попадут в перечень законных военных целей для Вооруженных сил России.

