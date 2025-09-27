Европа в смятении: что такого сказал Трамп в ООН?

Как сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники, в Европе слова американского лидера восприняли как угрозу фундаментальным демократическим принципам, общим для западного мира.

В своем выступлении Трамп охарактеризовал миграцию и проблемы в энергетической сфере как «двуглавого монстра», подрывающего будущее Европы, и заявил, что континенту грозит катастрофа из-за неконтролируемой иммиграции. Кроме того, он назвал теорию глобального изменения климата «величайшим обманом».

Согласно материалу агентства, европейских лидеров поразил не только резкий тон речи, но и ее содержательная часть, в которой они усмотрели признаки эрозии единых ценностных ориентиров. Председатель Европейского совета Антониу Кошта, комментируя ситуацию, подчеркнул приверженность Европы ценностям, в частности свободе слова, указав, однако, на расхождения в их трактовке с американской стороной.

Анонимный европейский дипломат из Франции высказал предположение, что администрация Трампа проецирует собственные взгляды на европейских партнеров. При этом, как отмечает Reuters, многие официальные лица, с которыми беседовали журналисты в кулуарах ассамблеи, воздерживались от прямой критики Вашингтона, акцентируя важность стратегического партнерства и веру в прочность демократических институтов США. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже, в частности, выразила уверенность в способности Соединенных Штатов преодолеть внутренние разногласия, ссылаясь на их сильные государственные институты и давние традиции демократии.

Ранее сообщалось о том, что Трамп обсуждает с Зеленским отмену запрета на удары вглубь России.