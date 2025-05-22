Европарламент одобрил введение новых пошлин на сельхозимпорт из России и Белоруссии

Европейский парламент (ЕП) поддержал инициативу Европейской комиссии (ЕК) о введении новых тарифных мер на импорт удобрений и сельскохозяйственных товаров из России и Белоруссии. Об этом говорится в пресс-релизе парламента, опубликованном по итогам мини-сессии, прошедшей в Брюсселе.

Отмечается, что за соответствующее решение проголосовали 411 депутатов, против — 100, воздержались — 78. В документе уточняется, что данная инициатива направлена на снижение зависимости Европейского союза (ЕС) от импортных поставок и поддержку внутреннего аграрного сектора.

Так, теперь тарифы на сельскохозяйственную продукцию, такую, например, как сахар, мука, уксус, корм для животных, вырастут на 50%. Эксперты отмечают, что цены на российскую и белорусскую сельхозпродукцию внутри ЕС значительно повысятся.

Тариф в размере 6,5% и пошлины в диапазоне от €40 до €45 за тонну в 2025–2026 годах коснется импорта удобрений. К 2030 году пошлины увеличатся до €430 за тонну.

Повышение тарифов не коснется товаров в упаковке весом 10 кг и менее, а также удобрений, содержащих фосфор и калий. Кроме того, пошлины не распространятся на удобрения, поставляемые через ЕС в третьи страны.

Евросоюз считает, что доходы от продажи российских и белорусских удобрений и сельхозпродукции считаются вкладом в военные действия РФ на Украине.

По данным Еврокомиссии, в 2023 году ЕС импортировал из России 3,6 млн тонн удобрений на сумму более €1,28 млрд, что составляет свыше 25% от общего объема импортных поставок.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция вместе с США хочет «схватить за горло Россию».