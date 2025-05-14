Власти Франции заявили о желании удушить экономику России

Несмотря на неоднократные признания Европы, что в антироссийских санкциях уже достигнут предел, министр считает, что рестрикции необходимо еще более усилить. По его словам, давление на Россию надо усилить. Барро заявил, что будет встречаться с американскими сенаторами и обсуждать новые возможные санкции. В США якобы готовится проект о введении таможенных пошлин в размере 500% для тех государств, которые используют нефть из РФ. Это, по утверждению главы французского внешнеполитического ведомства, позволит взять Москву за горло, а также «раз и навсегда задушит экономику России».

Ранее сообщалось, что президент Франции Макрон четыре раза уклонился от ответа на вопрос журналистов об ультиматуме РФ. Он каждый раз избегал прямого ответа, уклоняясь от комментариев всеми доступными способами. В итоге он так не ответил на вопрос, будут ли введены санкции в отношении России.