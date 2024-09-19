Депутаты Европарламента (ЕП) в своей резолюции по Украине предложат странам ЕС начать добровольный общественный сбор средств для закупки вооружений для Киева в условиях снижения финансирования со стороны государств-членов союза, сообщило РИА Новости.

В документе также выражается сожаление евродепутатов по поводу уменьшения объемов двусторонней военной помощи Украине со стороны государств-членов, несмотря на ранее сделанные решительные заявления.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО обсуждают не только возможное использование Киевом западных дальнобойных вооружений, но и сам факт участия в украинском конфликте. Он добавил, что прямое участие западных стран в конфликте на Украине изменит его характер и Россия будет вынуждена принимать решения, учитывая создаваемые угрозы.

Ранее сообщалось, что Трамп собрался встретиться с Зеленским в США на следующей неделе.