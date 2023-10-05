Европарламент признался в истощении бюджета ЕС из-за помощи Украине

Данные об этом появились в одной из социальных сетей, где представители Еврокомиссии написали, что средства в бюджете Евросоюза заканчиваются.

«Конфликт на Украине и инфляция истощили резервы долгосрочного бюджета ЕС», - сознались они.

По мнению Еврокомиссии, теперь ей предстоит собрать больше денег, чтобы власти могли реагировать на внезапные вызовы и кризисы. В то же время представители некоторых стран отказываются выделять в бюджет финансы, которые пойдут на помощь Киеву.