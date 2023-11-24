Европе предложили подкупить Трампа ради помощи Украине

Евросоюз должен приобретать вооружения у Соединенных Штатов и отправлять их ВСУ. Это может стать рабочей схемой помощи Киеву в случае прихода к власти Дональда Трампа.

У издания Politico вышла статья. Ее автор, Джозеф де Век, порассуждал, как же могут европейцы продолжить свою помощь в том случае, если сменится глава Белого дома. Евросоюз уже очень обеспокоен тем, что поставки на Украину резко сократились. А в случае, если кресло президента США займет республиканец, они и вовсе могут прекратиться. Решением может стать покупка вооружений напрямую у американских производителей.

«Это обойдется Европе примерно в 45 миллиардов евро в год», - указал он.

Де Век считает, что таким образом Евросоюз может оказывать помощь Киеву на протяжении ряда лет.