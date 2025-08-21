Трамп выходит на улицы: президент США присоединится к патрулю Вашингтона для борьбы с преступностью

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении лично принять участие в патрулировании улиц Вашингтона вместе с силовиками для наведения порядка. Об этом сообщает РИА Новости.

Дональд Трамп намерен лично участвовать в патрулировании улиц американской столицы. Об этом президент заявил в интервью, пояснив, что выйдет на дежурство вместе с полицией и военными. По его словам, Национальная гвардия проделала фантастическую работу по стабилизации обстановки.

Это заявление стало частью более масштабного плана по усилению безопасности в городе. До этого американский лидер подписал указ о переводе столичной полиции под прямой контроль федерального правительства. Также он подтвердил решение о вводе подразделений Национальной гвардии и не исключил возможности задействовать армейские части, если ситуация выйдет из-под контроля. Данные меры являются ответом администрации на всплеск преступности и акций протеста.

