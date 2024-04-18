По словам завотделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрия Данилова, Североатлантический альянс по-прежнему не может найти смысл своего существования: так, решения прошлогоднего саммита в Вильнюсе «провисают», понятно, что будет с Украиной. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что отдельные люди считают ситуацию новой нормальностью, а в действительности это стратегическая неопределенность. Так, неясно, каким образом перераспределять бремя нагрузки между двумя полюсами США и Европы, каким образом нарастить европейский вклад в Незалежную через НАТО, и непонятно, что за этим перераспределением будет стоять.

По мнению профессора, консенсусный принцип принятия решения в альянсе осложняет задачу. К тому же особой сложностью станут отличаться выборы будущего генерального секретаря военного блока, кандидатура которого будет определена к саммиту в Вашингтоне.

Он отметил, что свою роль играет и возрастающая внутренняя напряженность внутри НАТО, одной из причин которой является вопрос о направлениях распределения ресурсов.