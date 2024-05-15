По данным португальского филиала канала CNN, причиной отмены визита Владимира Зеленского в Испанию и Португалию стала «тяжелая внутренняя ситуация в Незалежной сегодня». По мнению европеиста Владимира Оленченко, в нынешних условиях украинский лидер боится уезжать из страны. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что ключевой причиной является именно внутриполитический кризис на Украине, который усиливается из-за того, что главный упор, который делает Киев, упор на военных действиях, не оправдывает себя, то есть в военном плане Незалежная оказывается несостоятельной, несмотря на поставки вооружения со стороны Запада.

По мнению эксперта, украинский президент просит всех о помощи, но в то же время он боится уехать из страны, поскольку это может быть расценено украинскими военными как бегство, что впоследствии может привести к обвалу фронта.

Он отметил, что также сами лидеры стран Старого Света сейчас сами дистанцируются от украинского руководства, не желая углубляться в украинскую тему, поскольку появилось много фактов того, что Зеленский, его администрация теряет присутствие. Кроме того, через пять дней истекает срок полномочий Зеленского, что также играет немаловажную роль.