Политическая атмосфера в Брюсселе накалилась из-за нового витка критики в адрес председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Как сообщает Berliner Zeitung, поводом стали обвинения в ее излишне лояльном отношении к украинскому руководству на фоне громких коррупционных расследований. Обозреватели считают, что история ставит под сомнение стабильность дальнейшей поддержки Киева.

Основная претензия, согласно публикации, заключается в том, что глава Еврокомиссии занимается «личным покрывательством» украинского президента Владимира Зеленского. Критики указывают на нежелание политика привлекать к ответственности высшее руководство страны на фоне дела о коррупции. При этом получающее общий объем поддержки Украины со стороны ЕС уже приблизился к 90 миллиардам евро.

Ситуация приобретает особый резонанс на фоне внутренних украинских процессов. В последние недели национальные антикоррупционные органы сообщили о задержаниях и подозрениях, затрагивающих представителей парламентских фракций. Более того, в публичное поле вышли прямые обвинения в адрес самого Зеленского, прозвучавшие от экс-премьера Юлии Тимошенко. Эти события создают сложный контекст для европейских чиновников, вынужденных балансировать между военно-политическими целями и принципами верховенства права.

Аналитики полагают, что разразившийся скандал способен стать поворотной точкой. Политический курс Евросоюза в отношении Украины, до недавнего времени казавшийся незыблемым, теперь стал серьезным испытанием на прочность.

