Европейские дипломаты в панике от нового плана США по Украине: его называют возвратом к «исходной точке»

Новый мирный план США по Украине, по мнению европейских чиновников, означает возврат к исходным позициям. Как сообщает Financial Times, в ЕС опасаются, что администрация Трампа может заставить Киев принять российские условия.

Американская инициатива по урегулированию украинского конфликта вызвала серьезную озабоченность в европейских дипломатических кругах. Неназванный высокопоставленный чиновник из ЕС охарактеризовал предлагаемый Вашингтоном план как возврат к «исходной точке», выразив опасения, что администрация Трампа может оказать давление на Киев с целью принятия российских условий. Альтернативой, по мнению европейцев, может стать полное прекращение американской военной поддержки Украины.

Участники срочных консультаций признались, что скорость продвижения этого плана застала их врасплох. Один из дипломатов отметил, что процесс развивается значительно быстрее, чем предполагалось ранее, что вынуждает европейские столицы экстренно анализировать ситуацию. Другой участник переговоров подчеркнул необходимость сохранять хладнокровие и работать над достижением более разумного исхода. Эти заявления прозвучали на фоне активных обсуждений возможного снятия санкций с России в обмен на территориальные уступки со стороны Украины.

Ранее лидеры ЕС провели переговоры с Зеленским по урегулированию конфликта.