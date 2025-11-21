Европейские лидеры обозначили позицию по мирному плану США: переговоры должны начинаться с линии фронта

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых обсуждался американский мирный план по урегулированию конфликта. Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на пресс-службу канцлера.

В ходе многостороннего телефонного разговора лидеры трех ключевых европейских держав согласовали общую позицию по вопросу мирного урегулирования. Они подчеркнули, что любые будущие договоренности, касающиеся Европейского союза и НАТО, требуют обязательного одобрения со стороны европейских партнеров и достижения консенсуса.

Участники беседы определили, что отправной точкой для любых переговоров по украинскому урегулированию должна стать фактическая линия соприкосновения сторон. Политики также выразили поддержку усилиям Соединенных Штатов, направленным на достижение перемирия в конфликте. Разговор состоялся на фоне активного обсуждения в международных СМИ предполагаемого американского плана, который, по некоторым данным, включает возможность снятия санкций с России в обмен на территориальные уступки со стороны Киева. Европейские лидеры таким образом обозначили свою роль в возможном мирном процессе.

Ранее в Брюсселе открестились от мирного плана Трампа по Украине.